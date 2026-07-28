Jack Daniel's respinge l'ultimo assalto di Sazerac

Liquori Saltano le nozze tra Pernod Ricard e Brown-Forman

"Non sono state raggiunte condizioni reciprocamente accettabili"

Brown-Forman Corporation ha annunciato che la società e Pernod Ricard hanno interrotto le discussioni relative a una potenziale fusione "non essendo state raggiunte condizioni reciprocamente accettabili". B... more