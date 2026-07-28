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CLARA MOSCHINI

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Jack Daniel's respinge l'ultimo assalto di Sazerac

La casa madre Brown Forman rifiuta una nuova offerta di acquisto

É un luglio più che torrido quello che sta attraversando Brown-Forman Corporation, la società di Louisville, nel Kentucky proprietaria di uno dei marchi di whisky più  conosciuti al mondo ossia Jack Daniel's. Dopo avere ingoiato, una quindicina di giorni fa le dimissioni del suo storico ceo Lawson Whiting alla guida della società per 30 anni (leggi articolo EFA News) ora l'azienda annuncia un nuovo...

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