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Saltano le nozze tra Pernod Ricard e Brown-Forman
"Non sono state raggiunte condizioni reciprocamente accettabili"
Brown-Forman Corporation ha annunciato che la società e Pernod Ricard hanno interrotto le discussioni relative a una potenziale fusione "non essendo state raggiunte condizioni reciprocamente accettabili". Brown-Forman e Pernod Ricard avevano precedentemente confermato l'avvio di discussioni il 26 marzo precisando tuttavia che non vi era alcuna garanzia che un accordo di questo tipo sarebbe stato r...
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EFA News - European Food Agency
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