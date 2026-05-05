Saltano le nozze tra Pernod Ricard e Brown-Forman

Brown-Forman Corporation ha annunciato che la società e Pernod Ricard hanno interrotto le discussioni relative a una potenziale fusione "non essendo state raggiunte condizioni reciprocamente accettabili". Brown-Forman e Pernod Ricard avevano precedentemente confermato l'avvio di discussioni il 26 marzo precisando tuttavia che non vi era alcuna garanzia che un accordo di questo tipo sarebbe stato r...