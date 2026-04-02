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Pernod Ricard si libera degli spumanti californiani
Il colosso francese vende a Trinchero i suoi Mumm Napa e Kenwood
Pernod Ricard ha completato la cessione delle attività relative ai vini spumanti Mumm Napa negli Stati Uniti e ha annunciato la vendita di Kenwood, proseguendo così la razionalizzazione delle proprie attività vinicole in California. Lo comunica in una nota ufficiale la stessa società transalpina specificando che "a seguito del soddisfacimento delle condizioni di chiusura e in linea con il precedente com...
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EFA News - European Food Agency
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