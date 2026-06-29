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Pernod Ricard vende un altro pezzo pregiato
L'argentina Bodega Etchart ceduta a Molinos Rio de la Plata
Pernod Ricard ha ceduto un altro pezzo della sua collezione di marchi nobili nel vino. È, infatti, arrivato il turno di Bodegas Etchart venduta a Molinos Río de la Plata. La vendita, di cui non sono stati resi noti i dettagli finanziari, è stata realizzata da Pernod Ricard Argentina, la filiale sudamericana che ha sede a Bella Vista, provincia della capitale Buenos Aires. L'operazione è soggetta all...
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EFA News - European Food Agency
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