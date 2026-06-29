Pernod Ricard vende un altro pezzo pregiato

Pernod Ricard ha ceduto un altro pezzo della sua collezione di marchi nobili nel vino. È, infatti, arrivato il turno di Bodegas Etchart venduta a Molinos Río de la Plata. La vendita, di cui non sono stati resi noti i dettagli finanziari, è stata realizzata da Pernod Ricard Argentina, la filiale sudamericana che ha sede a Bella Vista, provincia della capitale Buenos Aires. L'operazione è soggetta all...