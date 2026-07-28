Xenia, crescita "sostenuta" nel secondo trimestre

Xenia Hôtellerie Solution S.p.A. Società Benefit, hospitality company con servizi di accommodation, tour operator incoming e catena alberghiera Phi Hotels, quotata su Euronext Growth Milan, comunica che il consiglio di amministrazione ha preso visione dei dati chiave del secondo trimestre 2026. Il CDA, inoltre, ha deliberato di proporre all’assemblea il conferimento di una delega per un eventuale fut...