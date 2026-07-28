Spedizioni e attività doganali spingono Nord Ovest

Nord Ovest, realtà piemontese attiva nella logistica e nelle spedizioni nazionali e internazionali, ha approvato il bilancio 2025, chiuso con ricavi in crescita del 13,6% a 54,5 milioni di euro e un valore della produzione pari a 55,2 milioni (+12,9%). La crescita è stata trainata dall'incremento dei volumi nel comparto spedizioni, dal rafforzamento delle attività doganali e dallo sviluppo dei servizi di consulenza.

Il 2025 segna, inoltre, l'avvio di un investimento strategico per il futuro dell’azienda. Il nuovo polo logistico di Mondovì, un progetto da 6 milioni di euro che consentirà di ampliare la capacità di stoccaggio e sviluppare ulteriormente la logistica a temperatura controllata, con l'entrata in funzione prevista nell'autunno 2026.

L'ebitda 2025 è pari a Euro 3,3 milioni, con un ebitda margin sui ricavi del 6%. Il patrimonio netto: é pari a Euro 11,7 milioni (Euro 10,2 milioni al 31 dicembre 2024).

Alla crescita dei ricavi hanno contribuito l’espansione delle operazioni nel settore doganale, i cui ricavi si attestano a Euro 2,7 milioni (in aumento dell’8,6% rispetto a Euro 2,5 milioni nel 2024) e il positivo andamento dei servizi di consulenza, con ricavi pari a Euro 0,8 milioni, (rispetto a Euro 0,7 milioni dell’esercizio precedente, in incremento del 9,5%).

Rispetto all’esercizio precedente, la società ha registrato una crescita dei ricavi in tutte le aree geografiche, con un incremento percentualmente più marcato nei mercati UE ed Extra UE. In particolare, l’andamento positivo nell’area UE riflette il rafforzamento delle attività commerciali con i Paesi membri, sostenuto dall’ampliamento dei flussi gestiti e dal consolidamento dei rapporti con la clientela operante su tratte internazionali.

La crescita registrata nei Paesi Extra UE è invece riconducibile al progressivo recupero di alcune direttrici internazionali e all’incremento delle spedizioni marittime in esportazione, in un contesto che, per parte dell’esercizio, ha beneficiato di condizioni operative meno penalizzanti rispetto alle tensioni geopolitiche e ai disagi lungo le rotte marittime che avevano caratterizzato il 2024.

“Il 2025 - spiega Valentina Mellano, ceo di Nord Ovest S.p.a - è stato un esercizio di crescita per Nord Ovest, sostenuta in particolare dall’incremento dei volumi nel comparto spedizioni, dal rafforzamento delle attività doganali e dallo sviluppo dei servizi di consulenza. In un contesto ancora caratterizzato da tensioni sui mercati internazionali e da costi dei noli elevati, la società ha continuato a investire nel proprio percorso di sviluppo, mantenendo una solida capacità reddituale e rafforzando la propria struttura operativa".

"L’avvio dei lavori per il nuovo polo logistico di Mondovì - aggiunge Mellano - rappresenta un passaggio strategico per ampliare la nostra capacità di stoccaggio e potenziare la logistica a temperatura controllata, un segmento sul quale vediamo importanti opportunità di crescita. Guardiamo al 2026 con l’obiettivo di consolidare la clientela esistente, sviluppare nuovi mercati e rafforzare ulteriormente il nostro posizionamento nei servizi logistici e nelle spedizioni internazionali”.