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Coca Cola corre (anche) grazie ai mondiali di calcio
Ricavi 2° trim. +7% a 13,4 miliardi dollari
Coca Cola ha comunicato oggi i dati di bilancio relativi al secondo trimestre 2026 chiuso con un volume globale delle unità di vendita cresciuto del 5%. I ricavi netti sono cresciuti del 7% a 13,4 miliardi di dollari. I ricavi organici (non-GAAP) sono cresciuti del 6%, il reddito operativo è cresciuto del 9%, il reddito operativo comparabile a valuta costante (non-GAAP) è cresciuto del 6%.Il margine op...
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EFA News - European Food Agency
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