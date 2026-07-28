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Liguria, turismo tutto l'anno
Aumento di arrivi e presenze nei primi mesi confermano la regione in testa alla classifica
Meno “ponti”, più arrivi. Nonostante un calendario 2026 meno favorevole rispetto al 2025, la Liguria registra un aumento di arrivi e presenze nei primi mesi dell’anno, confermandosi la prima regione costiera italiana per crescita degli arrivi di turisti italiani. Se lo scorso anno la successione di festività (dalla Pasqua del 20 aprile al 25 aprile e al 1° maggio) aveva favorito lunghi periodi di vacanz...
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EFA News - European Food Agency
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