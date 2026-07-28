Fiera Milano rincara l'affitto ma il semestre è d'oro

Fiera Milano ha reso noto oggi che il consiglio di amministrazione ha approvato un’operazione con parti correlate tra la società stessa e la propria controllante Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano titolare del 63,82% del capitale sociale di Fiera Milano.L’operazione ha ad oggetto la modifica del contratto di locazione relativo al quartiere fieristico di Rho, stipulato tra Fiera Milan...