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Fiera Milano rincara l'affitto ma il semestre è d'oro
Nuovo contratto di locazione a 5,3 milioni: il semestre si chiude con ricavi +38.2% e ebitda +49%
Fiera Milano ha reso noto oggi che il consiglio di amministrazione ha approvato un’operazione con parti correlate tra la società stessa e la propria controllante Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano titolare del 63,82% del capitale sociale di Fiera Milano.L’operazione ha ad oggetto la modifica del contratto di locazione relativo al quartiere fieristico di Rho, stipulato tra Fiera Milan...
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EFA News - European Food Agency
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