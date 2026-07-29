It does not receive public funding
Editor in chief:
CLARA MOSCHINI

Facebook Twitter Youtube Instagram LinkedIn


Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service

Campari rinnova contratto integrativo

Ai lavoratori premio da 12.110 euro in 4 anni, sindacati soddisfatti

Le segreterie nazionali di Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil, unitamente al Coordinamento nazionale delle RSU, hanno sottoscritto il rinnovo del contratto integrativo del gruppo Campari per il quadriennio 2026-2029, che interessa circa 1.000 lavoratrici e lavoratori. "Significative e positive" secondo le organizzazioni sindacali le novità introdotte dal punto di vista economico e normativo, a conferma...

Fc - 62126

EFA News - European Food Agency
Similar