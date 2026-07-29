Campari rinnova contratto integrativo

Le segreterie nazionali di Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil, unitamente al Coordinamento nazionale delle RSU, hanno sottoscritto il rinnovo del contratto integrativo del gruppo Campari per il quadriennio 2026-2029, che interessa circa 1.000 lavoratrici e lavoratori. "Significative e positive" secondo le organizzazioni sindacali le novità introdotte dal punto di vista economico e normativo, a conferma...