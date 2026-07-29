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Campari rinnova contratto integrativo
Ai lavoratori premio da 12.110 euro in 4 anni, sindacati soddisfatti
Le segreterie nazionali di Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil, unitamente al Coordinamento nazionale delle RSU, hanno sottoscritto il rinnovo del contratto integrativo del gruppo Campari per il quadriennio 2026-2029, che interessa circa 1.000 lavoratrici e lavoratori. "Significative e positive" secondo le organizzazioni sindacali le novità introdotte dal punto di vista economico e normativo, a conferma...
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EFA News - European Food Agency
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