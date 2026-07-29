Clima impazzito, ortofrutta in ginocchio

Il mercato ortofrutticolo italiano continua a fare i conti con un'estate segnata da eventi meteorologici estremi che si susseguono senza tregua, mentre una nuova, intensa ondata di calore è in arrivo in queste ore. A pochi giorni da una rilevazione che già segnalava un andamento dei prezzi fortemente differenziato, con rialzi limitati a pochi comparti in carenza di prodotto e ribassi diffusi legati all'abbondanza dell'offerta stagionale, arrivano dai territori nuove segnalazioni che aggravano ulteriormente il quadro.

"Quello che si osserva in queste settimane non è più solo un problema di intensità della singola grandinata o della singola ondata di calore. È l'intensità complessiva dei fenomeni che sta mettendo in crisi anche quelle realtà che negli anni hanno investito in difesa attiva - dichiara Cristian Maretti, presidente di Legacoop Agroalimentare - Gli impianti che fino a poco tempo fa garantivano una protezione adeguata oggi non reggono più il peso delle grandinate né la forza dei venti generati dai fenomeni di downburst che si verificano sempre più spesso".

L'andamento dei prezzi Il clima ha effetti difficili a stimare sui prezzi dove si ha un andamento fortemente differenziato: si va dalle albicocche che registrano un lieve aumento delle quotazioni, al calo delle angurie e dei meloni. Tra gli ortaggi, i fagiolini sono l'unico prodotto in rialzo al contrario di cavolfiori, pomodori rossi e zucchine.

Calabria: agrumi "cotti" sulla pianta

Le verifiche condotte sul territorio calabrese restituiscono un quadro allarmante per l'intero comparto agrumicolo. Le alte temperature hanno letteralmente compromesso i frutti ancora sulla pianta, con perdite stimate tra il 30% e il 40% rispetto alla produzione dello scorso anno, che era già su livelli scarsi. Un danno che si somma a un'annata già difficile, aggravando una situazione strutturale di sofferenza per le imprese del settore.

Ferrara: grandinate distruttive

Nel Ferrarese la situazione non è meno critica. Un violento episodio di grandine ha raso al suolo ettari di frutteto, e in alcuni areali le coltivazioni di mais, soia, girasole e meloni sono state completamente distrutte. I periti assicurativi sono al lavoro nelle aziende colpite e le operazioni di sopralluogo proseguiranno per tutto il mese di agosto. Particolarmente grave la situazione della frutta protetta da reti antigrandine, non coperte da assicurazione: il peso eccezionale del ghiaccio ha in molti casi aperto le reti stesse, lasciando i frutti scoperti e in buona parte ammaccati.

"Il caso di Ferrara e quello della Calabria - sottolinea Maretti - con gli agrumi compromessi dal caldo estremo prima ancora della raccolta, raccontano la stessa storia da due prospettive diverse. Ovvero che i nostri sistemi di prevenzione, per quanto efficaci fino a ieri, sono stati progettati per un clima che non esiste più".

"In Calabria - conclude Maretti - si assiste addirittura al paradosso che in sei mesi si è passati da un inverno eccessivamente piovoso che aveva già danneggiato l’agricoltura nella fase della semina e dei trapianti, alla situazione di oggi, Serve un investimento straordinario e strutturale su nuove tecnologie di difesa attiva, ma serve soprattutto un intervento immediato sul fronte assicurativo, perché troppe imprese si trovano oggi a fronteggiare danni ingenti senza alcuna copertura".