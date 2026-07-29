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Borsa. Res vuole diventare una STAR
La società specializzata in economia circolare si sposta dal segmento Egm
Res, Recupero Etico Sostenibile, società attiva nel settore della circular economy e della sostenibilità ambientale, quotato su Euronext Growth Milan, comunica che il consiglio di amministrazione ha deliberato di avviare le attività preliminari e propedeutiche al trasferimento delle negoziazioni delle azioni ordinarie della società al segmento Euronext STAR Milan di Borsa italiana, quello delle imp...
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EFA News - European Food Agency
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