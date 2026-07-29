Nave Vespucci porta Vinitaly in Canada

La prima tappa canadese del Tour Mondiale Amerigo Vespucci – Campagna in Nord America 2026 a Québec City ha registrato un’accoglienza e un’affluenza di pubblico oltre ogni aspettativa. Sono state oltre 10.000 le persone, in coda fin dalle prime ore del mattino, che sono salite a bordo di Nave Amerigo Vespucci.

La Nave Scuola della Marina Militare, attesissima anche grazie alla grande attenzione dei media che avevano raccontato fin dai giorni precedenti la presenza della “nave più bella del mondo” al Rendez-vous Naval de Québec, il prestigioso raduno internazionale ospitato nel porto di Québec City, è stata la vera protagonista della manifestazione, diventando la principale attrazione dell’evento.

Annunciato dal ministro della Difesa Guido Crosetto, il Tour Mondiale della Vespucci è un’iniziativa del ministero della Difesa e della Marina Militare, prodotta da Difesa Servizi S.p.A. Il progetto è sviluppato in collaborazione con il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il ministero della Cultura, il ministro per lo Sport e i Giovani e il ministro per le Disabilità. Sostengono il progetto Tour Mondiale Vespucci anche Italian Trade Agency, Fiera di Verona-Vinitaly e Enel.

Grande successo a bordo di Nave Vespucci anche per la presentazione della prossima edizione di Vinitaly.USA, in programma a New York il 26 e 27 ottobre 2026, a cura di Veronafiere, Vinitaly e ITA – Italian Trade Agency. L’appuntamento, che ha richiamato a bordo produttori e protagonisti della wine industry in Canada, ha visto gli interventi dell’Ambasciatore d’Italia in Canada Alessandro Cattaneo, del Presidente ITA – Italian Trade Agency Matteo Zoppas, dell’amministratore delegato di Difesa Servizi S.p.A. Luca Andreoli, del presidente Veronafiere Federico Bricolo e della managing director di Vinitaly International Stevie Kim, preceduti da un saluto del Comandante di Nave Amerigo Vespucci, Capitano di Vascello Nicasio Falica.

“È stato un onore per Italian Trade Agency poter presentare la prossima edizione del Vinitaly Usa-New York, 26 e 27 ottobre assieme a Veronafiere a bordo della nave Vespucci, simbolo del miglior Made in Italy, in occasione del tour canadese del veliero più bello del mondo - spiega aha dichiarato Matteo Zoppas presidente di ITA Italian Trade Agency - Si tratta di dare impulso a un settore che merita molta attenzione, quello del vino, come dimostrano il tavolo di lavoro promosso per tempo dal premier Giorgia Meloni e il costante sostegno del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida primo artefice del riconoscimento Unesco della cucina italiana come patrimonio immateriale dell’umanità. Il connubio Vespucci-Vinitaly esprime al massimo grado le qualità italiane e rappresenta un vivido esempio di come il Sistema Italia possa integrarsi anche con le attività della società Difesa Servizi al fianco delle imprese italiane all’estero in accordo con la Diplomazia della crescita inaugurata dal ministro degli Esteri Antonio Tajani” .

Nave Amerigo Vespucci ha lasciato il porto di Québec e ha raggiunto Montréal, seconda tappa canadese del Tour Mondiale Vespucci – Campagna in Nord America 2026, dove sosterà fino al 3 agosto quando si preparerà per riattraversare l’Oceano Atlantico e fare ritorno in Italia.

“La tappa di Québec City - sottolinea Federico Bricolo presidente di Veronafiere-Vinitaly - ha confermato il valore dell'Amerigo Vespucci come ambasciatore dell’Italia e piattaforma capace di riunire istituzioni, imprese e strumenti di promozione del made in Italy. Ringrazio il ministero della Difesa, Difesa Servizi, la Marina Militare e ICE Agenzia per averci consentito di presentare Vinitaly.USA in un contesto così prestigioso e di rafforzare il dialogo con il Canada, mercato strategico per il nostro vino. È un esempio concreto di come il Sistema-Paese, quando agisce in modo coordinato, possa trasformare relazioni, cultura e identità in nuove opportunità per le aziende. Da qui prosegue il nostro impegno per una promozione internazionale continuativa, sempre più vicina agli operatori e alle aree geografiche più promettenti per le nostre eccellenze vitivinicole” .

Al suo rientro in Italia Nave Amerigo Vespucci farà sosta tra le altre città, a Venezia in occasione della XV edizione del Trans-Regional Seapower Symposium (T-RSS). L’ultima tappa sarà a Trieste, in occasione della Barcolana, la regata velica più partecipata del mondo con oltre 2000 imbarcazioni che si tiene ogni anno nel Golfo di Trieste (la 58ª edizione si svolgerà domenica 11 ottobre 2026) e dell'arrivo del Marina Militare Nastro Rosa Veloce, la regata più lunga del Mediterraneo, per la prima volta a