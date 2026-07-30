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Campari, primo semestre di "solida crescita": il titolo vola
Vendite nette +2,7% a oltre 1,6 miliardi di euro e guidance al rialzo per il 2026
Continua a battere il sole su Campari in Piazza Affari. Il titolo ha aperto la seduta odierna in rialzo di un ottimo 4% dopo aver chiuso la seduta di ieri, 29 luglio, con uno scintillante +6,5%. Il merito è della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026 in cui Campari Group ha registrato una solida crescita organica delle vendite nette pari al +2,7%: la "progressione positiva", sottolinea i...
Fc - 62154
EFA News - European Food Agency
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