Campari, primo semestre di "solida crescita": il titolo vola

Continua a battere il sole su Campari in Piazza Affari. Il titolo ha aperto la seduta odierna in rialzo di un ottimo 4% dopo aver chiuso la seduta di ieri, 29 luglio, con uno scintillante +6,5%. Il merito è della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026 in cui Campari Group ha registrato una solida crescita organica delle vendite nette pari al +2,7%: la "progressione positiva", sottolinea i...