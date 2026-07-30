Pasticceria Dagnino chiude dopo 70 anni

I tentativi di salvataggio sono stati numerosi e da più fronti ma adesso non c'è più nulla da fare. Sulla pasticceria Dagnino cala il sipario definitivamente dopo 70 anni: lunedì scorso l'ufficiale giudiziario ha posto i sigilli sullo storico locale romano situato presso la Galleria di via Vittorio Emanuele Orlando, a ridosso di piazza della Repubblica. A nulla è valsa la dichiarazione di intenti da parte della Soprintendenza per proclamare Dagnino locale di interesse storico e artistico.

"Considerato che l’immobile in oggetto ha accolto nel corso degli ultimi settanta anni la Pasticceria Dagnino", si leggeva nella dichiarazione, "che alla pasticceria sembra essere comunemente riconosciuta la rappresentatività della cucina siciliana e in particolare palermitana e considerato che è riconosciuta, anche attraverso l’albo delle Botteghe Storiche, come bottega storica di eccellenza, questa Soprintendenza pone in essere una fase pre-procedimentale della durata di tre mesi, allo scopo di valutare e indagare la possibilità di una dichiarazione di interesse particolarmente importante del complesso in oggetto".

"Pensavamo di riuscire a salvarci", dichiara Alessandra Cola Dagnino, della famiglia proprietaria, "ma Dagnino non finirà. Chiediamo di riaprire la trattativa con la nuova proprietà. Siamo fiduciosi di poter entrare nel loro nuovo progetto e speriamo nell’aiuto delle istituzioni".

Nel frattempo, Italia Nostra aveva lanciato un appello al ministro della Cultura Alessandro Giuli, affinché "valutare ogni possibile iniziativa per favorire una soluzione che consenta alla pasticceria di continuare la propria attività". Precedentemente, a inizio luglio, sempre Italia Nostra aveva sollecitato la Soprintendenza di Roma ad avviare un'azione urgente per ottenere a beneficio di Dagnino il vincolo di artistico per le opere di pregio contenute all'interno del locale (leggi notizia EFA News).