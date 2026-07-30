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Italmobiliare, una tazzina di caffè fa la differenza
La holding dei Pesenti chiude sem con ricavi +9,2%. Caffe Borbone +2,8%, flessione del 5% per i prosciutti Capitelli
Italmobiliare, holding di partecipazioni quotata su Euronext STAR Milan e il cui controllo fa capo alla famiglia Pesenti, guidata da Carlo Pesenti, chiude il primo semestre, a livello aggregato con le portfolio companies industriali che registrano ricavi in crescita a 807 milioni di euro (+9,2% rispetto allo stesso periodo del 2025) e margine operativo in aumento a 49,9 milioni di euro (+14,9%)....
Fc - 62166
EFA News - European Food Agency
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