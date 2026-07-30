UE: 27,5% della popolazione non può permettersi una settimana di vacanza

Secondo Eurostat, nel 2025, il 27,5% della popolazione dell'Unione Europea di età pari o superiore a 16 anni non ha potuto permettersi una settimana di vacanza all'anno fuori casa. Questa percentuale è aumentata di 0,5 punti percentuali (pp) rispetto al 2024, ma è significativamente inferiore (di 7,7 pp) rispetto a dieci anni prima, nel 2015.

Le percentuali più elevate di persone che non potevano permettersi una settimana di vacanza all'anno sono state registrate in Romania (61,4%), Grecia (46,6%) e Bulgaria e Ungheria (entrambe al 39,1%). Al contrario, il 10,6% della popolazione in Lussemburgo, il 12,4% in Svezia e il 12,8% nei Paesi Bassi ha dichiarato di non potersi permettere una settimana di vacanza fuori casa nel 2025.