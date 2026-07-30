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CLARA MOSCHINI

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Ab Inbev cresce grazie alla sua... Corona

Il birrificio belga chiude 2° trim con ricavi in rialzo del 5,6%

AB InBev, la più grande azienda di birra al mondo con sede as Lovanio in Belgio, ha comunicato oggi i risultati del secondo trimestre 2026 chiuso con "solide performance sia in termini di ricavi che di risultati finali". I ricavi sono risultati in crescita del 5,6%, i volumi di birra in aumento dell'1,1%. Incrementato anche l'EPS sottostante del 23,4%"Un brindisi alla birra - sottolinea il ceo  Michel D...

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