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Mondelez si gusta la trimestrale
Il gruppo degli Oreo e Saiwa chiude con ricavi netti + 4.3% a 9,3 miliardi di dollari
Mondelez, uno dei colossi dolciari mondiali con un portfolio marchi che annovera tra gli altri Milka, Oreo, Mikado, Saiwa e Philadelphia tra i fornaggi, ha annunciato i risultati del secondo trimestre 2026 chiuso con ricavi netti +4,1% a 9,3 miliardi di dollari, ricavi netti organici +2,2%, volume/mix +0,7%L'tuile per azione (EPS) diluito è risultato in crescita del 144,9% a 1,20 dollari, l'EPS rettificato...
Fc - 62173
EFA News - European Food Agency
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