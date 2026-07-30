Mondelez si gusta la trimestrale

Mondelez, uno dei colossi dolciari mondiali con un portfolio marchi che annovera tra gli altri Milka, Oreo, Mikado, Saiwa e Philadelphia tra i fornaggi, ha annunciato i risultati del secondo trimestre 2026 chiuso con ricavi netti +4,1% a 9,3 miliardi di dollari, ricavi netti organici +2,2%, volume/mix +0,7%L'tuile per azione (EPS) diluito è risultato in crescita del 144,9% a 1,20 dollari, l'EPS rettificato...