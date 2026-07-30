Zignago vetro recupera in zona Cesarini

Il consiglio di amministrazione di Zignago Vetro S.p.A. ha approvato oggi la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026. "La crescita dei ricavi del secondo trimestre 2026 - si legge nella nota ufficiale - rispetto al secondo trimestre 2025 (+2,6%) spinge la redditività operativa e l’utile netto". I ricavi del primo semestre si sono attestati a 303,9 milioni di euro (-1,5% rispetto a 308,5 mil...