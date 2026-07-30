Commercio agroalimentare UE: export in calo nei primi 5 mesi

Le esportazioni agroalimentari dell'Unione Europea hanno raggiunto i 19,3 miliardi di euro a maggio 2026, il 5% in meno rispetto ad aprile 2026 e il 4% in meno rispetto a maggio 2025. Da gennaio, le esportazioni cumulative sono ammontate a 96,9 miliardi di euro, con una diminuzione del 3% rispetto allo stesso periodo del 2025 (-3 miliardi di euro). La riduzione è stata determinata principalmente dal calo dei prezzi dei prodotti a base di cacao, della carne suina e dell'olio d'oliva, con le esportazioni di olio d'oliva influenzate sia dai prezzi che dai volumi inferiori. Le esportazioni verso il Regno Unito, principale destinazione delle esportazioni agroalimentari dell'UE, sono diminuite del 3% (-782 milioni di euro), principalmente a causa del calo delle esportazioni di carne suina, prodotti a base di cacao, cereali e prodotti lattiero-caseari.

In compenso, le esportazioni di olio di colza sono aumentate significativamente. Le esportazioni verso l'Egitto sono aumentate del 36% (+289 milioni di euro), principalmente grazie al maggior numero di esportazioni di grano, mentre le esportazioni verso l'Ucraina sono aumentate di 187 milioni di euro (+11%), trainate dai superalcolici. Le esportazioni di frutta a guscio e frutta secca sono aumentate di 223 milioni di euro (+8%), grazie soprattutto alle maggiori esportazioni di mele, kiwi e lamponi.

Le importazioni agroalimentari dell'UE hanno raggiunto i 15,4 miliardi di euro a maggio 2026, in calo del 7% rispetto ad aprile dello stesso anno e del 10% rispetto a maggio 2025. Le importazioni cumulative da gennaio ammontano a 77,5 miliardi di euro, il 5% in meno rispetto all'anno precedente (-4,1 miliardi di euro). Mentre le importazioni di alcuni prodotti sono diminuite, quelle dall'Argentina sono aumentate del 10% (+220 milioni di euro), principalmente a causa dell'incremento delle importazioni di semi di girasole, e quelle dal Vietnam sono cresciute del 9% (+213 milioni di euro), trainate dall'aumento dei volumi di caffè. Le importazioni di frutta a guscio e frutta secca sono aumentate di 465 milioni di euro (+4%), mentre quelle di carne bovina e di vitello sono cresciute di 330 milioni di euro (+28%).

Nei primi cinque mesi del 2026, il settore agroalimentare dell'UE ha mostrato una performance solida. La continua espansione del surplus commerciale evidenzia la capacità del settore di adattarsi alle mutevoli condizioni di mercato e di mantenere una posizione di rilievo nel commercio globale.