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Riso/2. Prezzi crollati, agricoltori in perdita
Drei 8Confcooperative): "Con l’esplosione costi di carburante, fertilizzanti ed energia, produrre una ton di riso significa rimetterci"
"Con l’esplosione dei costi del carburante, dei fertilizzanti e dell’energia, produrre oggi una tonnellata di riso costa circa 450 euro, con il mercato che la remunera mediamente solo 350 euro". Lo ha dichiarato il presidente di Confcooperative Agroalimentare e Pesca Raffaele Drei al termine del Tavolo Nazionale della Filiera Risicola, convocato oggi al Masaf per affrontare la difficile situazione che...
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EFA News - European Food Agency
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