Riso/2. Prezzi crollati, agricoltori in perdita

"Con l’esplosione dei costi del carburante, dei fertilizzanti e dell’energia, produrre oggi una tonnellata di riso costa circa 450 euro, con il mercato che la remunera mediamente solo 350 euro". Lo ha dichiarato il presidente di Confcooperative Agroalimentare e Pesca Raffaele Drei al termine del Tavolo Nazionale della Filiera Risicola, convocato oggi al Masaf per affrontare la difficile situazione che...