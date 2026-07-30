Cdp, oltre 20 miliardi a favore dell'economia reale

Il consiglio di amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti SpA (CDP), presieduto da Giovanni Gorno Tempini, ha approvato oggi il bilancio semestrale consolidato al 30 giugno 2026, presentato dall’Amministratore Delegato e Direttore Generale, Dario Scannapieco. Il cda ha, inoltre, approvato operazioni per un valore complessivo di circa 1,3 miliardi di euro che comprendono iniziative per il sostegno ai...