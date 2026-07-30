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Cdp, oltre 20 miliardi a favore dell'economia reale
Approvata la semestrale: gli investimenti sostenuti salgono a 49,5 miliardi +19%
Il consiglio di amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti SpA (CDP), presieduto da Giovanni Gorno Tempini, ha approvato oggi il bilancio semestrale consolidato al 30 giugno 2026, presentato dall’Amministratore Delegato e Direttore Generale, Dario Scannapieco. Il cda ha, inoltre, approvato operazioni per un valore complessivo di circa 1,3 miliardi di euro che comprendono iniziative per il sostegno ai...
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EFA News - European Food Agency
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