Sicilia, rafforzato il controllo qualità di olio e vino

Tutela della qualità del vino e dell’olio di origine siciliana, supporto alle imprese, ricerca e impulso sui mercati nazionali e internazionali. Sono alcune principali funzioni dell’Irvo, l'Istituto regionale del vino e dell’olio, l’ente pubblico strumentale della Regione Siciliana e dell’Assessorato per l’Agricoltura, lo Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea, un vero e proprio punto di riferimen...