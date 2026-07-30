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Sicilia, rafforzato il controllo qualità di olio e vino
Irvo, l'istituto della Regione, amplia le sue risorse con 12 nuovi dipendenti
Tutela della qualità del vino e dell’olio di origine siciliana, supporto alle imprese, ricerca e impulso sui mercati nazionali e internazionali. Sono alcune principali funzioni dell’Irvo, l'Istituto regionale del vino e dell’olio, l’ente pubblico strumentale della Regione Siciliana e dell’Assessorato per l’Agricoltura, lo Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea, un vero e proprio punto di riferimen...
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EFA News - European Food Agency
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