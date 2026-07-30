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Nestlé Sanpellegrino rinnova l'integrativo
I sindacati confermano che il premio raggiungerà 3.320 euro, con un incremento di 420 euro
“Conquistati importanti risultati su salario, diritti e governo dell'intelligenza artificiale”. É questo l'incipit del comunicato pubblicato da Flai Cgil dopo l'approvazione del rinnovo del contratto integrativo del gruppo Nestlé Sanpellegrino, che interessa una platea di oltre quattromila dipendenti. “Un accordo che segna un avanzamento significativo sia sul fronte economico che su quello normati...
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EFA News - European Food Agency
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