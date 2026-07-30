Pallini: qualche idea per il brindisi di Ferragosto

Dalla freschezza agrumata e contemporanea di Limonzero, il primo limoncello analcolico pensato per intercettare il crescente trend del mindful drinking (o “bere consapevole”) senza rinunciare al gusto, alle note affumicate e profondamente identitarie dei mezcal messicani, come Xamán Espadín e Nuestra Soledad Matatlán, che esprimono tutta l’autenticità dell’agave: distillati e preparati, come Tequila Ghost e Agavesito, aggiungono struttura, speziatura e dolcezza naturale alle ricette, aprendo la strada a combinazioni inedite e sorprendenti.

È la nuova idea di bere interpretata e proposta per questa calda estate, da Pallini, la storica distilleria romana. Un’idea più consapevole, più inclusiva e sempre più orientata alla qualità e alla sperimentazione, che racconta una mixology sempre più creativa e trasversale. Accanto al mondo dell’agave, trovano anche spazio il profilo agrumato e iconico di Pallini Limoncello – il limoncello Super Premium n.1 al mondo – il rum bianco Conde de Cuba Silver, il Maraschino Pallini dal profilo delicato e versatile, l’amaro Amante 1530, che unisce agrumi italiani, zenzero e caprifoglio (pianta dal profilo aromatico floreale e dolce), e Dr. Yanni’s Magic Foamer, alternativa vegetale all’albume ideale per ottenere texture e schiume perfette nella miscelazione contemporanea.

I momenti di convivialità estiva – dai brindisi informali alle occasioni più attese come Ferragosto – diventano dunque l’occasione ideale per esplorare questi nuovi modi di bere e aromi al palato.



Idee di cocktail

Ghost on Fire: quando la dolcezza dell’agave incontra le spezieIngredienti:

- 5cl di Tequila Ghost

- 3cl di succo di lime

- 1,5cl di Agavesito

- Half rim (decorazione su metà del bordo del bicchiere) di Sal de Gusano

Peperone disidratato

Preparazione: Versare 5cl di Tequila Ghost, 1,5 cl di Agavesito e 3cl di succo di lime in uno shaker con del ghiaccio e shakerare energicamente. Filtrare il liquido in una coppetta precedentemente raffreddata e decorata (solo per metà del bordo) con Sal de Gusano. Guarnire con del peperone disidratato.

Not the Same Hemingway: il lato raffinato del rum biancoIngredienti:

- 4,5cl di Conde de Cuba Silver

- 2cl di succo di lime

- 1cl di Simple Syrup (sciroppo di zucchero)

- 1,5cl di Maraschino Pallini

- Soda al Pompelmo Rosa

Menta

Preparazione: Versare 4,5cl di Conde de Cuba Silver, 2cl di succo di lime, 1cl di sciroppo di zucchero e 1,5 cl di Maraschino Pallini in uno shaker con del ghiaccio e mescolare energicamente. Filtrare il liquido in un tumbler alto colmo di ghiaccio e completare con soda al pompelmo rosa. Guarnire con un ciuffetto di menta fresca.

Amante Messicano: un incontro di agave, agrumi e zenzero

Ingredienti:

- 2cl di Xaman Espadìn;

- 3cl di Amante 1530

- 1cl di Agavesito

- 1,5cl di succo di lime

- Soda al Pompelmo Rosa

- Sale

- Rondella di lime disidratata

Preparazione: Versare 3cl di Amante 1530, 1cl di Agavesito e 1,5cl di succo di lime in un tumbler alto, il cui bordo sia stato precedentemente ricoperto di sale, con del ghiaccio. Completare con soda al pompelmo rosa, mescolare delicatamente e guarnire con una rondella di lime disidratata.



Smash up: il twist analcolico tra limone, agave e leggerezza

Ingredienti:

- 4,5cl di Limonzero

- 1cl di Agavesito

- 1,5cl di succo di lime

- 3cl di soda

- 6 gocce di Dr. Yanni’s Magic Foamer

- 8 foglie di basilico

- Scorza di limone

Preparazione: Riporre 8 foglie di basilico in uno shaker e pestarle delicatamente. Aggiungere 4,5cl di Pallini Limonzero, 1cl di Agavesito, 1,5cl di succo di lime e 6 gocce di Dr. Yanni’s Magic Foamer. Shakerare senza ghiaccio per alcuni secondi. Aggiungere successivamente il ghiaccio e mescolare nuovamente energicamente. Filtrare il liquido così ottenuto in un tumbler con del ghiaccio e aggiungere la soda. Guarnire con una foglia di basilico e una scorza di limone.

Limones y Concheros: il dialogo tra limoncello e mezcal

Ingredienti:

- 3cl di Pallini Limoncello

- 3cl di Nuestra Soledad Matatlàn

- 1cl di Agavesito

- 1,5cl di succo di lime

- Sale

- Rondella di lime

Preparazione: Versare in uno shaker 3cl di Pallini Limoncello, 3cl di Nuestra Soledad Matatlán, 1cl di Agavesito e 1,5 cl di succo di lime. Aggiungere del ghiaccio e mescolare energicamente. Filtrare il liquido in una coppa precedentemente raffreddata e con il bordo coperto di sale. Guarnire con una rondella di lime essiccata.