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Villa Sandi trasforma il vigneto in un ecosistema intelligente
Dati agronomici, sensori climatici e intelligenza artificiale entrano nelle tenute
Villa Sandi accelera sulla viticoltura di precisione e trasforma i propri vigneti in un ecosistema intelligente, dove sensoristica diffusa, immagini satellitari, droni e sistemi di supporto alle decisioni lavorano insieme per rendere ogni intervento più mirato e sostenibile e accompagnare gli agronomi nell'individuazione del momento ideale della vendemmia. Un'evoluzione che coinvolge tutte le tenute...
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EFA News - European Food Agency
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