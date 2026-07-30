Villa Sandi trasforma il vigneto in un ecosistema intelligente

Villa Sandi accelera sulla viticoltura di precisione e trasforma i propri vigneti in un ecosistema intelligente, dove sensoristica diffusa, immagini satellitari, droni e sistemi di supporto alle decisioni lavorano insieme per rendere ogni intervento più mirato e sostenibile e accompagnare gli agronomi nell'individuazione del momento ideale della vendemmia. Un'evoluzione che coinvolge tutte le tenute...