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CLARA MOSCHINI

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Credit Agricole, la semestrale conferma l'Italia sul podio

Utile netto a oltre 1 miliardo di euro: il nostro Paese è secondo mercato

Nel primo semestre 2026 il Gruppo Crédit Agricole in Italia ha conseguito un utile netto pari a 1.053 milioni di euro, di cui 878 milioni di euro di pertinenza del Gruppo, confermando l’Italia come secondo mercato domestico del Gruppo Crédit Agricole. L’attività ha continuato a mostrare una "dinamica positiva", con un risultato della gestione operativa pari a 1.541 milioni di euro (+7,8% anno su ann...

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