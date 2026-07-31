Campari si libera di cognac e tequila

Davide Campari N.V. ha deciso di vendere a Cobblestone Brands, una delle principali aziende irlandesi (di Dublino) indipendenti nel settore degli spirit premium, i suoi dei marchi Bisquit & Dubouché Cognac e Cabo Wabo Tequila. Non è stata resa nota l'entità della transazione: il perfezionamento dell'operazione è previsto entro il 31 ottobre 2026.



"L'operazione rappresenta la pietra miliare più significativa nella storia di Cobblestone", si legge nel comunicato ufficiale: al momento del closing, "rafforzerà ulteriormente la posizione dell'azienda come gruppo internazionale di spirit premium, con un portafoglio che spazia tra whiskey irlandese, cognac, tequila, rum e gin, e una presenza commerciale che copre Stati Uniti, Europa, Medio Oriente, Asia-Pacifico, Africa e il canale Global Travel Retail".



Bisquit & Dubouché è stata fondata nel 1819, il che la rende una delle più antiche e storiche case produttrici di cognac al mondo. In oltre due secoli, il marchio è stato apprezzato per la qualità e il carattere dei suoi cognac. La tenuta Château Bisquit sorge nel cuore della regione del Cognac. Il marchio vanta una forza particolare in Sudafrica, uno dei mercati del cognac più dinamici e in rapida crescita al mondo, oltre a una consolidata presenza internazionale in Europa, Asia-Pacifico e nel canale Global Travel Retail.



Cabo Wabo Tequila è uno dei marchi pionieristici di tequila "premium lifestyle", con un seguito di consumatori appassionati consolidatosi nel corso di decenni negli Stati Uniti. Grazie alla distribuzione in oltre 20 stati e a una forte notorietà del marchio nei mercati chiave, Cabo Wabo "rappresenterà, al momento del closing, un'acquisizione strategica per il portafoglio statunitense di Cobblestone", affermando immediatamente l'azienda come un attore importante e credibile nel più importante mercato mondiale degli spirit.



L'accordo, si legge nella nota ufficiale della società irlandese, fa seguito all'acquisizione strategica, da parte di Cobblestone, dei marchi Knappogue Castle e Clontarf Irish Whiskey rilevati da Pernod Ricard nel 2025. A partire da tale operazione, Cobblestone ha investito ingenti risorse nello sviluppo delle infrastrutture commerciali e operative necessarie a sostenere un portafoglio di portata globale: ampliando il team statunitense sotto la guida del Presidente Dennis Carr, avviando partnership distributive nell'area Asia-Pacifico e in Africa, espandendo la propria presenza in Medio Oriente e nel settore del Global Travel Retail e rafforzando le proprie capacità finanziarie e gestionali.

“Negli ultimi anni - sottolinea Brian Fagan, ceo e fondatore di Cobblestone Brands -

abbiamo lavorato alla creazione di una piattaforma di distribuzione e commercializzazione (route-to-market) di eccellenza; essa ci consentirà di prendere in carico marchi di grande valore, ma che in precedenza non godevano di priorità assoluta, per garantire loro gli investimenti, l'attenzione e la forza commerciale che meritano. Bisquit & Dubouché e Cabo Wabo rappresentano esattamente la tipologia di marchi per cui abbiamo sviluppato questa piattaforma".



“Bisquit - prosegue Fagan - è una delle storiche e prestigiose Maison di Cognac francesi. Vanta oltre due secoli di storia, uno straordinario Château nel cuore della regione del Cognac e una base di consumatori fedeli su numerosi mercati internazionali. Crediamo fermamente nel suo potenziale e intendiamo investirvi a lungo termine".



“Cabo Wabo - aggiunge il ceo - è un marchio che ha contribuito a trasformare la categoria della tequila. È caratterizzato da autenticità, una storia straordinaria e una fedeltà dei consumatori che la maggior parte dei brand non riesce mai a raggiungere. Integrarlo nella nostra piattaforma statunitense – affiancandolo al portafoglio esistente – ci permetterà di potenziare radicalmente la nostra capacità di servire tutti i partner distributivi e commerciali, sia in America che altrove.

“Questo - conclude Fagan - è un momento di svolta per Cobblestone. Accogliamo marchi dalla storia straordinaria proprio quando si presenta per noi una rara opportunità di investimento e sviluppo. Guardiamo con entusiasmo al futuro”.