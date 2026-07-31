Galbani lancia il pack firmato dagli studenti universitari

Galbani Santa Lucia, marchio di Galbani e parte di Lactalis Italia, ha coinvolto gli studenti di quattro università italiane in un progetto di reinterpretazione del proprio pack. L’iniziativa è stata coordinata dall’Innovation Design Lab dell’Università di Parma con l’obiettivo di unire la creatività all’identità di marca e alla cultura gastronomica italiana.

Il progetto è stato vinto dagli studenti dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, i quali hanno dato vita al concept “La cucina degli affetti” e che da agosto 2026 vestirà il multipack Galbani Santa Lucia 3x100 in una edizione speciale limitata.

Il pack sviluppato dagli studenti è stato pensato per rappresentare simbolicamente un intero menu, dall’antipasto al dolce con quattro grafiche diverse, e che mette al centro la tavola come luogo di incontro e relazione in cui la mozzarella Galbani Santa Lucia diventa l’ingrediente che unisce le persone.

Wiebke Klaass, Direttrice Marketing BU Cheese, Gruppo Lactalis Italia, ha commentato: “Crediamo che innovare significhi anche aprirsi a nuovi punti di vista e offrire spazio alla creatività delle nuove generazioni. Con questo progetto abbiamo voluto mettere gli studenti di fronte a una sfida concreta, invitandoli a reinterpretare un pack iconico di Galbani Santa Lucia attraverso il loro linguaggio e la loro sensibilità. ‘La cucina degli affetti’ ci ha conquistato perché racconta la tavola per ciò che per noi rappresenta da sempre: il luogo in cui ogni giorno prendono vita relazioni, ricordi e momenti di condivisione. È una visione perfettamente in sintonia con il percorso che Galbani Santa Lucia sta portando avanti quest'anno e con il ruolo che il brand continua ad avere nelle case degli italiani.”