Trentingrana rinnova partnership con Golf Club Madonna di Campiglio

Prosegue anche nell’estate 2026 il sodalizio tra Trentingrana Gruppo Formaggi del Trentino e il Golf Club Madonna di Campiglio, una partnership che unisce sport, territorio e valorizzazione delle eccellenze trentine in un contesto unico nel cuore delle Dolomiti. Dopo il successo delle iniziative realizzate nella passata stagione, il Consorzio conferma la propria presenza all’interno del prestigioso circolo, consolidando un progetto di brand experience capace di coniugare benessere, alimentazione genuina e promozione del territorio alpino. Anche quest’anno, infatti, Trentingrana sarà protagonista sul campo da golf attraverso le buche “adottate”, che continuano a rappresentare un punto d’incontro tra la cultura sportiva e quella enogastronomica del Trentino.

Tra le novità dell’edizione 2026 spiccano le palline personalizzate del campo pratica, un ulteriore elemento di visibilità che rafforza il legame tra il marchio e una disciplina che condivide gli stessi valori di autenticità, equilibrio e attenzione alla qualità.

L’appuntamento più atteso della stagione sarà la Coppa Trentingrana, in programma il prossimo 6 agosto, una giornata dedicata agli appassionati di golf e agli ospiti della località, pensata per celebrare l’incontro tra sport e gusto in uno degli scenari più suggestivi dell’arco alpino.

L’iniziativa si inserisce in una più ampia strategia di comunicazione esperienziale con cui Trentingrana porta il proprio racconto oltre il prodotto, valorizzando il profondo legame con il territorio, la filiera del latte di montagna e uno stile di vita improntato al benessere e alla sostenibilità.

"Siamo felici di rinnovare la collaborazione con il Golf Club Madonna di Campiglio, una realtà che incarna perfettamente i valori in cui crediamo: il rispetto per l’ambiente, la qualità delle esperienze e il forte legame con il territorio. Attraverso iniziative come la Coppa Trentingrana vogliamo continuare a raccontare la nostra identità in contesti autentici, capaci di unire persone, sport e cultura alimentare", dichiara Simone Bonapace, responsabile Commerciale, Marketing e Trade Marketing di Trentingrana Gruppo Formaggi del Trentino.

Con il rinnovo della partnership, Trentingrana conferma la volontà di investire in progetti che sappiano promuovere non soltanto il prodotto, ma l’intero patrimonio culturale e paesaggistico del Trentino, rafforzando il dialogo con consumatori e stakeholder attraverso esperienze memorabili.