Pret A Manger debutta a Roma

Pret A Manger, la catena inglese di caffetterie nota in tutto il mondo per i suoi piatti preparati al momento e il caffè biologico, ha inaugurato un nuovo punto vendita nella stazione di Roma Termini, la più importante stazione italiana e una delle prime in Europa per traffico passeggeri, facente parte della rete di Grandi Stazioni Retail.

Pret A Manger è gestita in Italia in esclusiva da Chef Express (Gruppo Cremonini), che ne sta guidando l’espansione nei principali snodi della “ristorazione in viaggio”, tra cui stazioni ferroviarie, aeroporti e aree di servizio autostradali. Il nuovo punto vendita si trova al piano terra della stazione, in corrispondenza dell’uscita su Via Giolitti, accanto al binario 24. Su una superficie di 70 mq, offre 24 posti a sedere, con un organico di 30 persone. Il locale sarà aperto tutti i giorni dalle 6:00 alle 21:00.

"Roma è la Capitale d’Italia e siamo orgogliosi di essere stati gli artefici del debutto di Pret A Manger in una delle città più importanti e visitate al mondo, con oltre mezzo milione di viaggiatori che passa ogni giorno dalla Stazione Termini", ha dichiarato Nicolas Bigard, amministratore delegato di Chef Express. "Grazie alla collaborazione con Grandi Stazioni Retail, prosegue la nostra storia nella stazione Termini, che ci vede presenti con format proprietari o in licenza da quasi 40 anni. Proprio da qui è partita l’avventura del Gruppo Cremonini nella ristorazione “in viaggio” puntando sulle opportunità di sviluppo del settore e lanciando format di successo italiani e internazionali. In Italia, per Pret A Manger abbiamo un importante piano di sviluppo, confermando la nostra società come una piattaforma di ristorazione ideale per sviluppare in Italia, in modalità multicanale (travel, commerciale, ecc.), i brand internazionali”.

Come in ogni negozio Pret, il personale servirà un menu composto da caffè preparato con chicchi biologici e piatti preparati al momento ogni giorno nella cucina interna, utilizzando ingredienti di alta qualità selezionati con cura.

Il menu di Roma Termini propone alcuni dei panini più popolari di Pret, tra cui il Classic Super Club con petto di pollo, pancetta affumicata e pomodori freschi; un'ampia selezione di baguette come quella vegetariana con Cheddar e chutney di cipolle; e la baguette più venduta con pollo e pancetta, condita con un delizioso dressing Caesar.

Il menu comprende anche wrap, zuppe e insalate fresche come l’Avocado, Wild Crayfish & Cucumber Bowl e lo Smoked Salmon, Egg & Edamame Protein Box, con avocado fresco e uova da allevamento all’aperto.

L'offerta per la colazione e il pomeriggio comprende pasticcini appena sfornati, croissant salati caldi, vasetti di yogurt e frutta, frullati e un'ampia gamma di bevande rinfrescanti. I dolci di Pret, tra cui biscotti, muffin e barrette, sono accompagnati da una selezione di bevande preparate dal barista, tra cui latte macchiato, cappuccino, mocha e tè, serviti caldi o freddi con latte biologico e alternative ai latticini.

Attualmente Pret A Manger in Italia è presente nell’aeroporto di Milano Malpensa (3 punti vendita), nell’aeroporto di Bergamo Orio al Serio (2 punti vendita) e in quello di Bologna, nella Stazione Centrale di Milano, nella Stazione Ferroviaria ad Alta Velocità di Bologna Centrale, nella Stazione di Roma Termini e nell’area di servizio San Martino sull’autostrada A1 nei pressi di Parma. Le prossime aperture sono previste negli aeroporti di Roma Fiumicino e Venezia.