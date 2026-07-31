UE: misure per accesso a fertilizzanti

La Commissione europea ha adottato misure per aiutare gli agricoltori ad affrontare un forte aumento dei costi dei fertilizzanti e per sostenere la sicurezza alimentare dell'Europa. Negli ultimi mesi le tensioni geopolitiche e le interruzioni dell'approvvigionamento hanno fatto salire i prezzi dei fertilizzanti in tutta Europa. Adeguamenti mirati della politica agricola comune (Pac) consentiranno agli Stati membri di fornire agli agricoltori un sostegno più rapido e flessibile per accedere ai fertilizzanti.

Tali misure comprendono tre elementi principali. In primo luogo, un nuovo regime di liquidità nell'ambito dello sviluppo rurale per il sostegno alle crisi, che può essere cofinanziato fino al 65% dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr). Può includere fondi inutilizzati che potrebbero altrimenti essere persi e gli Stati membri possono aggiungere finanziamenti nazionali fino al 200%. Per garantire una rapida attuazione e ridurre al minimo gli oneri amministrativi, il sostegno può essere versato sotto forma di importo fisso per ettaro e attuato attraverso i piani strategici della Pac.

In secondo luogo, gli Stati membri avranno la possibilità di erogare pagamenti diretti anticipati agli agricoltori prima del 16 ottobre con un aumento del tasso di anticipi, aiutandoli a migliorare il flusso di cassa. Infine, gli Stati membri disporranno di un'ulteriore flessibilità nell'affrontare l'impatto dei prezzi elevati dei concimi, adeguando le loro dotazioni per i pagamenti diretti per l'anno civile 2027.

Tali misure integrano il pacchetto di sostegno finanziario eccezionale di 540 milioni di euro annunciato nel piano d'azione per i concimi e adottato il 27 luglio. La Commissione continuerà a realizzare il piano per ridurre l'esposizione degli agricoltori alle crisi future e, attraverso tali azioni, rafforzerà la sicurezza alimentare, l'autonomia strategica e la competitività dell'UE.