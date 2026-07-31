Caseificio Comellini tra le eccellenze del Great Taste Awards

Nuovo importante riconoscimento internazionale per Caseificio Comellini, protagonista ai Great Taste Awards 2026, il più prestigioso sistema di valutazione mondiale dedicato ai prodotti alimentari di eccellenza, organizzato dalla Guild of Fine Food.A distinguersi è stata soprattutto la Mousse di Latte, che ha ottenuto il massimo riconoscimento di 3 stelle Great Taste.

Nell'edizione 2026, che ha fatto registrare numeri record con oltre 15.000 prodotti presentati da 3.919 aziende provenienti da 116 Paesi, valutati attraverso un blind tasting da una giuria composta da oltre 800 esperti, soltanto 20 prodotti italiani hanno ottenuto il massimo riconoscimento delle tre stelle.

Oltre alla Mousse di Latte, Caseificio Comellini ha visto premiati altri tre prodotti simbolo della propria tradizione casearia: lo Squacquerone di Romagna Dop, il Formaggio di Castel San Pietro e lo Stracchino degli Angeli, tutti insigniti di 1 stella Great Taste, confermando la costanza qualitativa dell'intera produzione aziendale.

"Il riconoscimento delle tre stelle alla nostra Mousse di Latte rappresenta un traguardo di straordinario valore e un motivo di grande orgoglio per tutta l'azienda", dichiara Luca Comellini, amministratore delegato di Caseificio Comellini. "Essere tra i soli venti prodotti italiani ad aver ottenuto il massimo punteggio in un concorso così autorevole premia il lavoro quotidiano della nostra azienda, la cura nella selezione delle materie prime e la continua ricerca della qualità. Anche le stelle assegnate allo Squacquerone di Romagna Dop, al Formaggio di Castel San Pietro e allo Stracchino degli Angeli confermano la solidità del nostro percorso e ci incoraggiano a continuare a valorizzare la tradizione casearia italiana con uno sguardo rivolto all'innovazione".

Per Caseificio Comellini questo nuovo successo internazionale conferma un percorso fondato sulla qualità, sull'artigianalità e sulla valorizzazione delle eccellenze lattiero-casearie italiane, già riconosciute nelle più autorevoli competizioni del settore.