Calabria: al via gli anticipi Domanda Unica 2026

In Calabria è in fase di liquidazione, infatti, il primo elenco degli anticipi della Domanda Unica Pac 2026, per un importo complessivo pari a 56.771.824,02 euro, destinati direttamente alle aziende agricole calabresi. A darne notizia è l’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo.

“Ci sono importanti novità per i nostri agricoltori", ha dichiarato l’assessore Gallo. "Grazie alla sinergia tra Agea e Arcea siamo riusciti ad anticipare l’erogazione della domanda unica, consentendo alle aziende agricole calabresi di ricevere le risorse con largo anticipo rispetto al passato. Si tratta di oltre 56 milioni di euro che rappresentano una boccata d’ossigeno per le imprese e confermano l’impegno della Regione nel garantire pagamenti sempre più tempestivi ed efficienti”.

L’operazione è stata resa possibile dalla tempestiva attività della Regione Calabria e dell’Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (Arcea), che ha recepito e applicato rapidamente la circolare di Agea Coordinamento n. 61357 del 22 luglio 2026 sugli anticipi della Domanda Unica Pac 2026.

La nuova disciplina consente agli Organismi Pagatori di erogare gli anticipi prima della consueta scadenza del 16 ottobre, permettendo alle aziende agricole di disporre in anticipo delle risorse necessarie a sostenere le attività produttive.

L’intervento assume un valore ancora più significativo perché prevede un’aliquota di anticipo del 75%, sensibilmente superiore rispetto a quella riconosciuta nelle campagne precedenti. Una misura che assicura una consistente immissione di liquidità nel sistema agricolo calabrese, offrendo alle aziende un sostegno concreto in una fase strategica della stagione produttiva.