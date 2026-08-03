Il Carciofo empolese diventa comunità Slow Food

È stato firmato in municipio dai soci di due Condotte Slow Food, Empolese Valdelsa e San Miniato il documento che richiede la costituzione della Comunità Slow Food del carciofo empolese. Per effettuare la richiesta erano necessarie le firme di almeno 15 soci delle due condotte. Questo lavoro d'insieme, sottolinea il comunicato ufficiale, è stato guidato dal vice sindaco con delega alle Politiche Ag...