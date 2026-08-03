Via all'opa su Compagnia dei Caraibi: obiettivo delisting

Partita oggi lunedi 3 agosto l'opa su Compagnia dei Caraibi, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'importazione, sviluppo, brand building e distribuzione di distillati, vini e soft drink di fascia premium e ultra-premium. L'offerente Tandem, veicolo del ceo Edelberto Baracco, ha comunicato che è stato pubblicato il documento d'offerta dell'OPA volontaria totalitaria su Compagnia de...