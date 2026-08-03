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Case del made Italy, primo bilancio dal Mimit
Oltre 31 mila richieste delle imprese gestite: il ministero riafferma il ruolo centrale delle Fiere
Oltre 31 mila richieste delle imprese gestite nel 2025 e, nei primi quattro mesi del 2026, quasi nove su dieci evase direttamente dalle strutture territoriali nell’arco di un solo giorno. È quanto emerge dal primo bilancio sull’attività delle Case del Made in Italy, la rete territoriale del ministero che conta oggi 27 presìdi operativi in tutta Italia, presentato a Palazzo Piacentini nel corso dell’e...
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EFA News - European Food Agency
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