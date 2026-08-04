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Unicredit sostiene il consorzio agrario del nord ovest
Finanziamento da di 4 milioni di euro per la realizzazione della nuova sede di Cavour (TO)
UniCredit ha perfezionato un finanziamento Futuro Sostenibile Plus di 4 milioni di euro a favore del Consorzio Agrario delle Provincie del Nord Ovest CAP NORD OVEST S.c.r.l., realtà di riferimento per il comparto agricolo del Nord Ovest italiano. Fondato a Cuneo nel 1936, raccogliendo la tradizione centenaria dei consorzi agrari storici del territorio, a partire dal 2000 Cap Nord Ovest svolge la p...
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EFA News - European Food Agency
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