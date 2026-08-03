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Sace e Simest insieme per l'export italiano
Attivato il "credito fornitore": le pmi possono proporre ai clienti esteri condizioni di pagamento competitive
Nei mercati internazionali, la possibilità di concedere tempi di pagamento più lunghi può essere determinante per aggiudicarsi una commessa. Per l’esportatore, però, la dilazione aumenta l’esposizione al rischio di mancato pagamento e può rendere meno sostenibile l’offerta. Il Credito fornitore risponde a questa esigenza: grazie all’integrazione tra la copertura assicurativa di Sace e il Contribut...
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EFA News - European Food Agency
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