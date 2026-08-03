AB InBev, EPS riduce la propria quota

Ab Inbev, colosso multinazionale attiva nella produzione di bevande alcoliche e analcoliche con sede a Lovanio in Belgio perde un pezzo. E che pezzo: si tratta di E.P.S. Eugénie Patri Sébastien, holding che rappresenta alcuni degli azionisti storici di Anheuser-Busch InBev. Più precisamente E.P.S., con sede in Lussemburgo, è uno dei veicoli che gestiscono gli interessi di alcuni azionisti belgi del...