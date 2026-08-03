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CLARA MOSCHINI

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Aflabox raccoglie 1,3 milioni contro le microtossine

La startup agritech può completare la certificazione del dispositivo, rafforzare la presenza in Kenya, Nigeria e Italia

Aflabox, startup agritech italiana nata per rendere il controllo della sicurezza alimentare più rapido, accessibile e capillare, ha chiuso un round seed da 1,35 milioni di euro. La startup sviluppa una piattaforma portatile basata su imaging UV, intelligenza artificiale e dati geolocalizzati per rilevare micotossine, valutare la qualità commerciale dei cereali e mappare i rischi lungo le filiere a...

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EFA News - European Food Agency
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