Aflabox raccoglie 1,3 milioni contro le microtossine

Aflabox, startup agritech italiana nata per rendere il controllo della sicurezza alimentare più rapido, accessibile e capillare, ha chiuso un round seed da 1,35 milioni di euro. La startup sviluppa una piattaforma portatile basata su imaging UV, intelligenza artificiale e dati geolocalizzati per rilevare micotossine, valutare la qualità commerciale dei cereali e mappare i rischi lungo le filiere a...