Danone, closing con l'argentina Arcor

Danone e Arcor hanno annunciato oggi di aver "completato con successo" la creazione della loro joint venture in Argentina. L'operazione era stata annunciata a marzo 2026 (leggi notizia EFA News). Questa nuova partnership unisce:- le attività lattiero-casearie di Danone in Argentina (Danone Argentina SA), presente nel Paese da trent'anni e profondamente radicata nella vita quotidiana delle famiglie;-...