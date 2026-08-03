Clessidra investe nell'eccellenza di Errebi Technology

Clessidra Private Equity SGR, società di Private Equity parte del Gruppo Clessidra, ha annunciato l’acquisizione da parte del fondo Clessidra Capital Partners Green Harvest del 70% del capitale di Errebi Technology S.p.A., eccellenza italiana nella progettazione, produzione e commercializzazione di stampi e cilindri di precisione per l’industria alimentare e del pet food. L’imprenditore Massimiliano Paglio...