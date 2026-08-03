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Clessidra investe nell'eccellenza di Errebi Technology
Acquisito il 70% della società che produce stampi e cilindri per l’industria alimentare e del pet food
Clessidra Private Equity SGR, società di Private Equity parte del Gruppo Clessidra, ha annunciato l’acquisizione da parte del fondo Clessidra Capital Partners Green Harvest del 70% del capitale di Errebi Technology S.p.A., eccellenza italiana nella progettazione, produzione e commercializzazione di stampi e cilindri di precisione per l’industria alimentare e del pet food. L’imprenditore Massimiliano Paglio...
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EFA News - European Food Agency
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