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Agricoltura, pesca e acquacoltura. UE: aiuti al Friuli-Venezia Giulia
Bruxelles interviene in aiuto delle imprese insidiate da rincaro carburanti e fertilizzanti
La Commissione europea ha approvato un regime di aiuti di Stato da 20 milioni di euro a favore delle imprese agricole e della pesca nella regione italiana del Friuli Venezia Giulia che si trovano ad affrontare un aumento dei prezzi dei carburanti e dei fertilizzanti a causa della crisi in Medio Oriente. Il regime è stato approvato nell'ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in caso di...
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EFA News - European Food Agency
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