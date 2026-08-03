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CLARA MOSCHINI

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Ferrarini: 100 mln euro per nuovo stabilimento

Previsti recupero area industriale dismessa e salvaguardia di 145 posti di lavoro

Un investimento da quasi 100 milioni di euro per rafforzare la filiera agroalimentare emiliano-romagnola, rilanciare uno dei marchi storici del Made in Italy e realizzare un nuovo polo produttivo sostenibile a Masone nel territorio reggiano. È il programma di sviluppo presentato da Ferrarini Lab Srl, società del Gruppo Pini nata nell'ambito del progetto di acquisizione e rilancio del marchio Ferrarini.Il p...

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