Ferrarini: 100 mln euro per nuovo stabilimento

Un investimento da quasi 100 milioni di euro per rafforzare la filiera agroalimentare emiliano-romagnola, rilanciare uno dei marchi storici del Made in Italy e realizzare un nuovo polo produttivo sostenibile a Masone nel territorio reggiano. È il programma di sviluppo presentato da Ferrarini Lab Srl, società del Gruppo Pini nata nell'ambito del progetto di acquisizione e rilancio del marchio Ferrarini.Il p...