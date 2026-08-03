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Lombardia: finanziati progetti per tutela agrobiodiversità
Contributi reegionali per conservare varietà e razze simbolo del territorio
Regione Lombardia finanzia cinque progetti di ricerca dedicati alla tutela dell’agrobiodiversità, per un contributo complessivo di 714.475 euro nell’ambito dell’intervento Sra16 del Complemento per lo Sviluppo Rurale della Pac (Politica agricola comune) 2023-2027. Il provvedimento, pubblicato lunedì 3 agosto 2026 sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, sostiene iniziative promosse dall’Università degli Stud...
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EFA News - European Food Agency
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