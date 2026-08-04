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Compagnia del Gusto approda nel mercato britannico
Acquisita Jascots Wine Merchants. Partnership con Freixenet Copestick per distribuzione on-trade
Il Made in Italy vitivinicolo si rafforza oltremanica con l'acquisizione di Jascots Wine Merchants da parte di Compagnia del Gusto. La transazione avverrà attraverso la controllata britannica Cdgh UK e comprenderà anche il team amministrativo e la forza vendita di Jascots. Il perfezionamento è atteso entro ottobre 2026.Parallelamente all'acquisizione di Jascots Wine Merchants, Compagnia del Gusto ha...
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EFA News - European Food Agency
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