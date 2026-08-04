It does not receive public funding
Editor in chief:
CLARA MOSCHINI

Facebook Twitter Youtube Instagram LinkedIn


Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service

Compagnia del Gusto approda nel mercato britannico

Acquisita Jascots Wine Merchants. Partnership con Freixenet Copestick per distribuzione on-trade

Il Made in Italy vitivinicolo si rafforza oltremanica con l'acquisizione di Jascots Wine Merchants da parte di Compagnia del Gusto. La transazione avverrà attraverso la controllata britannica Cdgh UK e comprenderà anche il team amministrativo e la forza vendita di Jascots. Il perfezionamento è atteso entro ottobre 2026.Parallelamente all'acquisizione di Jascots Wine Merchants, Compagnia del Gusto ha...

lml - 62263

EFA News - European Food Agency
Similar