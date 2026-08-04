Compagnia del Gusto approda nel mercato britannico

Il Made in Italy vitivinicolo si rafforza oltremanica con l'acquisizione di Jascots Wine Merchants da parte di Compagnia del Gusto. La transazione avverrà attraverso la controllata britannica Cdgh UK e comprenderà anche il team amministrativo e la forza vendita di Jascots. Il perfezionamento è atteso entro ottobre 2026.Parallelamente all'acquisizione di Jascots Wine Merchants, Compagnia del Gusto ha...