Bayer: fatturato in ascesa nel II° trim

Il Gruppo Bayer ha continuato a fare progressi nel secondo trimestre del 2026, coronando un primo semestre di successo. "Dal punto di vista operativo, siamo sulla buona strada per raggiungere i nostri obiettivi per l'intero anno", ha dichiarato l'amministratore delegato Bill Anderson (foto) presentando martedì il bilancio semestrale.

Tutti e tre i settori sono in linea con gli obiettivi, ha osservato. Bayer ha inoltre compiuto progressi decisivi sulle sue priorità strategiche a lungo termine, ha sottolineato Anderson. La storica sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti nel caso Durnell ne è un esempio, ha affermato, aggiungendo che pone Bayer in una posizione più forte per l'accordo transattivo proposto per la class action. "Nel complesso, la nostra strategia di contenimento è solida, con importanti traguardi da raggiungere", ha spiegato Anderson.

Bayer sta anche portando avanti le sue altre priorità strategiche, ha affermato Anderson, indicando i progressi nel rilancio della pipeline farmaceutica e nell'attuazione del Piano quinquennale per migliorare la redditività di Crop Science. Inoltre, il modello operativo snello e imprenditoriale di Bayer sta generando guadagni di efficienza in tutto il Gruppo, posizionando al contempo l'azienda in modo ottimale per capitalizzare efficacemente le opportunità offerte dall'intelligenza artificiale, ha osservato. "Negli ultimi due anni e mezzo, abbiamo compiuto progressi in ciascuna di queste aree. Ognuna di esse ha richiesto un'intensa attenzione, ed è fondamentale che la manteniamo", ha sottolineato Anderson. "Ci stiamo concentrando sul rispetto dei nostri impegni e sulla garanzia del miglior futuro possibile per Bayer".

Nel secondo trimestre del 2026, il fatturato del Gruppo si è attestato a 10,872 miliardi di euro, in aumento del 2,2% al netto delle variazioni valutarie e dell'effetto portafoglio (Fx & portfolio adj.). L'effetto valutario negativo è stato pari a 63 milioni di euro (Q2 2025: 550 milioni di euro). L'Ebitda al netto delle voci straordinarie è aumentato dell'1,9% a 2,144 miliardi di euro, includendo un effetto valutario negativo di 70 milioni di euro (2° trim. 2025: 184 milioni di euro). L'Ebit si è attestato a 827 milioni di euro (2° trim. 2025: 13 milioni di euro) al netto di oneri straordinari netti per 172 milioni di euro (2° trim. 2025: 981 milioni di euro), principalmente attribuibili a spese legali. L'utile netto è stato pari a 219 milioni di euro (Q2 2025: -199 milioni di euro). L'utile per azione (Crop Science) è diminuito del 16,7% a 0,95 euro, con il miglioramento degli utili della divisione Crop Science che ha compensato solo parzialmente la normalizzazione delle imposte e il calo degli utili nel bilancio di riconciliazione.

Il flusso di cassa libero è risultato negativo per 371 milioni di euro (secondo trimestre 2025: 125 milioni di euro), in parte a causa di maggiori pagamenti per la risoluzione di contenziosi. L'indebitamento finanziario netto si è attestato a 33,647 miliardi di euro al 30 giugno 2026, con un aumento del 3,5% rispetto al 31 marzo 2026 e dell'1,1% su base annua.

Nel settore agricolo (Crop Science), il fatturato è aumentato del 3,5% (al netto di variazioni valutarie e di portafoglio) a 4,910 miliardi di euro. Le vendite di semi e caratteristiche della soia e di semi di cotone sono aumentate in seguito al ritorno dell'etichetta dicamba negli Stati Uniti, con incrementi rispettivamente del 16,9% e del 69,2% (al netto di variazioni valutarie e aggiustamenti di portafoglio). Al contrario, le vendite di semi e caratteristiche del mais sono diminuite del 2,5% (al netto di variazioni valutarie e aggiustamenti di portafoglio), con aumenti sostanziali in Europa/Medio Oriente/Africa e Asia/Pacifico che hanno compensato solo parzialmente i minori volumi in Nord America, dove le vendite sono state influenzate dalla graduale immissione dei volumi nel primo trimestre. Nel settore della protezione delle colture, la crescita è stata trainata principalmente dagli erbicidi a base di glifosato. Le vendite di questi prodotti sono aumentate del 12,6% (al netto di variazioni valutarie e aggiustamenti di portafoglio), grazie a volumi e prezzi più elevati, soprattutto in Europa/Medio Oriente/Africa. Il settore Insetticidi ha registrato un aumento del fatturato del 15,9% (al netto di cambi e aggiustamenti di portafoglio), attribuibile principalmente all'incremento dei volumi e dei prezzi in Europa/Medio Oriente/Africa e Asia/Pacifico.

L'Ebitda ante oneri straordinari del settore Crop Science è cresciuto del 30,2% a 902 milioni di euro. L'aumento degli utili è stato trainato in larga misura dalla crescita del fatturato ad alto margine e dalla riduzione del costo del venduto, ottenuta grazie ai programmi di efficientamento, nell'ambito dell'attuazione del Piano quinquennale della divisione. Il margine Ebitda ante oneri straordinari è aumentato di 3,9 punti percentuali, raggiungendo il 18,4%.