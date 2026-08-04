Cantina Rauscedo celebra 75 anni

Sabato 1° agosto, Cantina Rauscedo ha festeggiato i 75 anni di attività aprendo le proprie porte per una serata che ha riunito soci, dipendenti, rappresentanti istituzionali e ospiti e che è stata sia una celebrazione del percorso della cooperativa che l’inizio del calendario di iniziative dedicate all’anniversario, in programma lungo tutto il 2026.

Durante la serata, Antonio Zuliani, presidente di Cantina Rauscedo, ha presentato il primo Bilancio di Sostenibilità della cooperativa e ha dichiarato: “Il percorso di rinnovamento che abbiamo intrapreso si fonda su un principio imprescindibile: la qualità. Per questo abbiamo rafforzato la nostra struttura produttiva con l’inserimento di nuove figure altamente qualificate, che affiancano il personale storico, protagonista della crescita dell'azienda in questi anni. Parallelamente abbiamo investito nell’innovazione delle infrastrutture produttive e della cantina, con l’obiettivo di migliorare costantemente i processi di lavorazione e trasformazione delle uve. È un impegno che coinvolge anche i nostri soci, accompagnati in un percorso di crescita professionale continua, affinché possano esprimere al meglio il valore del territorio e rafforzare l’identità dei nostri vini. Solo attraverso un miglioramento costante possiamo consolidare la fiducia dei nostri clienti e conquistarne di nuovi.”

Successivamente è intervenuto Flavio Geretto, direttore generale nominato solo pochi mesi fa alla guida di Cantina Rauscedo e che rappresenta il segno tangibile del nuovo corso aziendale. Durante il suo discorso, Geretto ha illustrato le linee guida per lo sviluppo futuro, delineando un percorso che unisce la tradizione della cooperativa a una visione contemporanea e internazionale. Questo 75° anniversario coincide, infatti, con un profondo rinnovamento dell’immagine della cantina che ha coinvolto la sede aziendale, gli spazi di accoglienza e il posizionamento del marchio e con l’obiettivo di rafforzare l’identità storica. In conclusione, il direttore ha svelato due magnum celebrative in edizione limitata: un Refosco e un Sauvignon, uvaggi simbolo del Friuli e caratterizzate da un’etichetta speciale creata per l’anniversario.

Il prossimo evento si terrà il 7 ottobre, quando Cantina Rauscedo ospiterà un convegno di approfondimento dedicato al futuro del comparto vitivinicolo, un’occasione per proseguire, insieme a soci, istituzioni e territorio, il percorso di riflessione avviato in questa prima tappa dell’anniversario.